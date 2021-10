Nintendo Switch OLED brutalizza la concorrenza nelle classifiche giapponesi

Le classifiche giapponesi di questa settimana vedono Nintendo Switch OLED brutalizzare la concorrenza. Il nuovo modello della console ibrida ha infatti venduto più di 138.000 unità, nonostante il prezzo più alto e il salto in avanti tecnologico non proprio eclatante rispetto al modello base della console. Sommandogli anche le vendite di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, il totale di Switch vendute è di quasi 180.000 unità, contro le poco più di 15.000 di PS5.

Sul fronte software si segnala la prima posizione di Metroid Dread, che ha fatto segnare il miglior debutto per la serie in Giappone con 86.798 unità fisiche vendute, seguito da Far Cry 6, che vende più del doppio su PS4 che su PS5.

Vendite Software (dal 4 al 10 ottobre 2021)



[NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) - 86,798 (Nuovo) [PS4] Far Cry 6 (Ubisoft, 10/07/21) - 34,219 (Nuovo) [PS5] Far Cry 6 (Ubisoft, 10/07/21) - 16,686 (Nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 12,257 (4,085,509) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 11,936 (4,450,954) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 11,257 (2,862,651) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 10,699 (2,225,165) [NSW] Doki Doki Literature Club Plus! (Playism, 10/17/21) - 9,513 (Nuovo) [PS4] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) - 8,589 (140,834) [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) - 7,787 (144,966)

Vendite Hardware (dal 4 al 10 ottobre 2021)