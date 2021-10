GeForce Now: la serie Crysis Remastered si unisce al servizio NVIDIA, anche in versione Trilogy

In perfetta sincronia con il nuovo GFN Thursday, Crysis Remastered si unisce alla scuderia del servizio di gioco in streaming GeForce Now, facendo da araldo per la Crysis Remastered Trilogy, in arrivo domani con le edizioni migliorate di Crysis 2 e Crysis 3, entrambe acquistabili anche in versione stand alone.

I titoli della Crysis Remastered Trilogy supportano DLSS e ray tracing, anche giocati in streaming, e non sono i soli ad aggiungersi al servizio di cloud gaming NVIDIA, affiancati da un'altra uscita odierna: il survival con elementi action-RPG Riftbreaker. Inoltre in questi giorni GeForce Now si arricchisce anche con il simulatore medioevale Going Medieval e con Steins;Gate 0, valida visual novel legata ovviamente al complesso universo di Steins;Gate.

Di seguito la lista dei titoli che si uniscono a GeForce Now questa settimana:

Crysis Remastered (Steam and Epic Games Store)

Crysis Remastered Trilogy (new game launch on Epic Games Store)

Crysis 2 Remastered (new game launch on Epic Games Store)

Crysis 3 Remastered (new game launch on Epic Games Store)

The Riftbreaker (new game launch on Steam and Epic Games Store)

Going Medieval (Epic Games Store)

Steins;Gate 0 (Steam)