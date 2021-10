Xbox Series X e S hanno superato le 100.000 unità vendute in Giappone, stando alle classifiche stilate dalla rivista Famitsu. Sommando le vendite della settimana di entrambe le console, 527 unità per Xbox Series X e 2.920 unità per Xbox Series S, si arriva a un totale di 102.591 console vendute dal lancio. Per fare un confronto, Xbox One ha impiegato 50 mesi, quindi più di quattro anni, per superare le 100.000 unità, fermandosi poi a circa 115.000 console vendute.

Le Xbox Series potrebbe superare One a metà novembre, con il lancio di Forza Horizon 5 che potrebbe dargli un piccolo boost se si rivelerà il capolavoro sperato.

Naturalmente non stiamo parlando di numeri grandissimi, relativamente al mercato dell'hardware (soprattutto in confronto a quelli di Nintendo Switch e, in misura minore, di PS5), ma considerando l'immensa fatica fatta da sempre dal marchio Xbox in Giappone, si tratta comunque di un risultato notevole, che è giusto sottolineare, segno degli sforzi fatti dalla casa di Redmond per migliorare i risultati della sua console in quel territorio, spesso ostile ai prodotti che arrivano dal resto del mondo.