Forza Horizon 5: le nuove immagini ci fanno sognare

Forza Horizon 5, un'ambientazione lussureggiante

Vediamo queste nuove immagini di Forza Horizon 5, pubblicate da Microsoft e Playground Games, che ci fanno sognare l'arrivo della versione definitiva del gioco. Si tratta di scatti che mostrano diverse ambientazioni, per diverse automobili, tanto per sottolineare la natura poliedrica del gioco.

Naturalmente sono costruite, ma tutte con il motore del gioco, che del resto è in grado di fare grandi cose, come sottolineato da Francesco Serino nel suo provato di Forza Horizon 5:

Forza Horizon 5 è destinato ad essere uno dei titoli più spettacolari di questo fine 2021. Forse è il primo gioco per le nuove console a trasmettere quel brivido nextgen che in tanti stavano ancora aspettando. Certo ha ancora tanto da dimostrare, ma quante possibilità ci sono che Playground Games abbia sbagliato proprio dove in passato ci ha sempre preso in pieno? Davvero molto poche. Ora non resta che aspettare la versione completa, e capire come si comporterà su Pc e sulla piccola Serie S. Forza Horizon 5 uscirà il 9 novembre su Xbox Series X/S e PC, lo stesso giorno sarà messo a disposizione degli abbonati Game Pass e per chi utilizza xCloud.

Non per niente di parla del gioco graficamente migliore per le console di nuova generazione. Vediamo ora una galleria con tutte le nuove immagini:

