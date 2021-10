Metroid Dread: debutto migliore per la serie in Giappone

Metroid Dread ha fatto segnare il lancio migliore di sempre per la serie in Giappone, dove ha venduto 87.000 copie fisiche, superando di netto Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS, che a settembre del 2017 vendette 29.000 copie circa. Da notare che il dato non comprende le copie digitali.

Vediamo i dati di vendita giapponesi dei vari Metroid a confronto:

Dati di vendita dei Metroid in Giappone

Da sottolineare che mancano i dati di Metroid 2 e Super Metroid, che comunque immaginiamo non possano alterare più di tanto la situazione.

A riportare il risultato giapponese di Metroid Dread è stato David Gibson su Twitter, che ha anche anticipato le vendite di Nintendo Switch OLED nella sua prima settimana in patria: 138.000 unità circa. Considerando che in totale la console di Nintendo ha venduto 180.000 unità circa, si tratta di un ottimo risultato per l'ultimo modello.

In realtà Nintendo Switch Lite al lancio vendette 178.000 unità circa, ma va considerata la differenza di prezzo rispetto al modello OLED e il fatto che fu inclusa in alcune lotterie.