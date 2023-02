One Piece Odyssey: arrivano le immancabili nude mod per Nami e Nico Robin

One Piece Odyssey non poteva certo rimanere immune alle immancabili nude mod, considerando la popolarità delle sue protagoniste, ed ecco infatti l'arrivo delle prime modifiche appositamente studiate per Nami e Nico Robin, in particolare.

Le mod in questione possono essere trovate sul portale NexusMods, che raccoglie molte delle rielaborazioni più o meno amatoriali effettuate dai modder su numerosi giochi. Per trovarle è però necessario disabilitare il filtro che impedisce la visione dei contenuti dedicati agli adulti.

Evitiamo di riportare link diretti per ovvi motivi, ma potete vedere come sta procedendo l'opera dei modder nella sezione principale dedicata a One Piece Odyssey, con l'ulteriore raffinamento della ricerca abilitando i filtri appositi. Nell'elenco è possibile vedere alcune mod dedicate specificamente ai costumi di Nami e Nico Robin, ma si tratta solo dell'inizio.

Considerando il seguito di cui godono i personaggi in questione e le tante produzioni di fantasia collegate a questi, immaginiamo che le mod andranno moltiplicandosi nel prossimo periodo. Al momento è possibile modificare costumi e anche fattezze di Nami, per esempio, con una mod che consente anche di cambiare alcuni aspetto dell'aspetto fisico del personaggi con modelli 3D modificati.

D'altra parte, queste iniziative sono ormai un vero e proprio classico per le produzioni videoludiche su PC, con soluzioni che spaziano da scelte più ovvie come Final Fantasy 7 Remake Intergrade ad altre decisamente meno banali come le nude mod di Elden Ring.