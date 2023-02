PlayStation Store, le offerte migliori sui DLC per PS5 e PS4 a febbraio 2023

Ecco dunque la nostra selezione del meglio di febbraio 2023 , con tutti gli affari da non perdere.

Non c'è dubbio: fra una promozione dedicata ai giochi e una dedicata ai DLC è inevitabile che la prima salti all'occhio. Tuttavia su PlayStation Store le offerte legate all'iniziativa "Sali di Livello" sono ormai un'istituzione e fino al 9 marzo vi consentiranno di recuperare a prezzi davvero interessanti tanti contenuti scaricabili per PS5 e PS4 .

Assassin's Creed

Assassin's Creed Odyssey, Kassandra in compagnia del personaggio principale de L'Eredità della Prima Lama

La serie Ubisoft è sempre stata legata al concetto di DLC, e pur non avendo sempre utilizzato tale strumento nella maniera più corretta, negli ultimi anni ha saputo offrire diversi contenuti di grande spessore. Il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey (PS4, 19,99€ anziché 39,99€) è un ottimo esempio, visto che teme davvero pochi rivali per qualità e quantità, e sebbene l'attuale non sia il prezzo più basso di sempre, diciamo che ci va vicino e la convenienza c'è tutta.

Aggiornato di recente per PS5, Assassin's Creed Odyssey ha ricevuto due sostanziose espansioni, ovverosia L'Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide, composte ognuna da tre capitoli che raccontano storie assolutamente inedite e interessanti legate al personaggio di Kassandra e al suo fato. Nel Season Pass troviamo però anche Assassin's Creed 3 Remastered e Assassin's Creed Liberation Remastered, edizioni rimasterizzate di due giochi completi pubblicati originariamente nel 2012.

Parliamo insomma di centinaia di ore di contenuti da sviscerare per i fan della serie, ma non degli unici DLC di Assassin's Creed disponibili in promozione. Su PlayStation Store troviamo infatti anche due espansioni di Assassin's Creed Valhalla, ovverosia L'Ira dei Druidi (PS5 e PS4, 12,49€ anziché 24,99€) e L'Assedio di Parigi (PS5 e PS4, 12,49€ anziché 24,99€), che raccontano altrettante avventure inedite di Eivor ambientate dopo la lunga campagna di base del gioco, e che lo portano a visitare scenari meravigliosi e inediti.

Non è finita: se l'antico Egitto di Assassin's Creed Origins esercita ancora un grande fascino su di voi e non avete completato al 100% la storia di Bayek e Aya, sarete felici di sapere che tra le offerte "Sali di Livello" c'è anche il Season Pass del gioco (PS4, 15,99€ anziché 39,99€), che include le espansioni La Maledizione dei Faraoni, con le sue sfide sovrannaturali, e l'emozionante epilogo de Gli Occulti, che rivela in che modo è nata la Confraternita degli Assassini.