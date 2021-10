Back 4 Blood ha più di sei milioni di giocatori. L'annuncio è stato dato dall'account Twitter ufficiale del gioco, che ne ha approfittato per ringraziare tutti quelli che ci hanno giocato fino a oggi. Considerate che il titolo di Turtle Rock è acquistabile su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5, ma è anche giocabile tramite Xbox Game Pass. Probabilmente è per questo che si parla di numero di giocatori e non di vendite.

Che Back 4 Blood stesse facendo degli ottimi numeri era in realtà chiaro anche solo seguendo la top 10 dei titoli più giocati su Steam, dove è stato primo in classifica nella top 10 globale per diversi giorni (attualmente è comunque fra i giochi più venduti della piattaforma) e dove fa registrare picchi giornalieri di più di 30.000 giocatori. Comunque sia, immaginiamo che anche i giocatori PlayStation e quelli Xbox abbiano apprezzato parecchio il gioco, sostanzialmente un nuovo Left 4 Dead con il titolo cambiato.

Per avere maggiori informazioni leggete la nostra recensione di Left 4 Dead, in cui abbiamo scritto:

Back 4 Blood è il sequel spirituale di Left 4 Dead e come tale non deluderà chi aspettava da tempo un'esperienza cooperativa a base di zombie ispirata, solida e divertente. Il gioco non rivoluziona in alcun modo la formula originale e dunque all'inizio potrebbe sembrarvi qualcosa di ampiamente già visto, ma le novità introdotte sul fronte dei personaggi e delle loro abilità, l'interessante trovata delle carte e i loro risvolti strategici, nonché la moltiplicazione delle armi, dei nemici e degli scenari basteranno a convincere anche gli scettici del valore del nuovo titolo di Turtle Rock Studios.