Team Ninja: nuovo action in sviluppo basato sulla serie Romance of the Three Kingdom

Team Ninja sta lavorando a un nuovo gioco di stampo action e basato sul franchise Romance of the Three Kingdoms. Ai lavori parteciperà anche Kou Shibusawa, CEO e storico sviluppatore di Koei Tecmo.

L'annuncio è arrivato durante la live stream di Koei Tecmo "Kou Shibusawa 40th Anniversary Program: Fall Campaign" che festeggiava per l'appunto il quarantesimo compleanno del presidente della software house.

Un'immagine tratta dalla serie Romance of the Three Kingdoms.

Al momento il gioco non ha un titolo e non si conoscono neppure altri dettagli, come data di uscita e piattaforma di pubblicazione. Al momento tutto quello che sappiamo per certo è che sarà action basato sul brand Romance of the Three Kingdoms e che è in sviluppo presso gli studi di Team Ninja, autori di titoli del calibro di Ninja Gaiden, Dead or Alive e Nioh.

Per chi non la conoscesse, Romance of the Three Kingdoms è una serie strategica che ha debuttato in Giappone nel lontano 1985. Attualmente conta all'attivo ben quattordici capitoli principali e numerosi spin-off. L'ultimo episodio della serie, Romance of the Three Kingdoms XIV è uscito lo scorso anno su PC, PS4 e Nintendo Switch, qui potrete leggere la nostra recensione.