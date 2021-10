Dragon Ball Z: Kakarot: il trailer di lancio della versione Stadia

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile anche per Stadia, come testimonia il trailer di lancio pubblicato nelle scorse ore dall'editore Bandai Namco, che fa riferimento a questa versione. Quindi chiunque voglia può ora giocarselo anche tramite il servizio di cloud gaming di Google, ma non prima di aver pagato 59,99€ per l'edizione standard, 79,99€ per la Deluxe Edition o 89,99€ per l'Ultimate Edition.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, in cui Christian Colli ha scritto:

Se partiamo dal semplice presupposto che Dragon Ball Z: Kakarot è un gioco d'azione con elementi GDR che ripercorre la storia dell'anime dall'inizio alla fine, allora possiamo dire che CyberConnect2 ha centrato il bersaglio. Come abbiamo visto nella recensione, non è un titolo perfetto e ci sono varie spigolosità che andrebbero limate in un eventuale revisione, che potrebbe essere un sequel ispirato a Dragon Ball Super o un prequel incentrato sulle avventure di Goku bambino, ma è innegabile che ci troviamo di fronte a un prodotto realizzato con un affetto immenso nei confronti dell'opera di Akira Toriyama. I veri appassionati che non si sono stancati di rivivere questa storia lo apprezzeranno, al netto dei suoi difetti, in virtù di un gameplay immediato e di una spettacolarità coinvolgente. Tutti gli altri, ovviamente, valutino con cautela l'acquisto.