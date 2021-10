Pokémon GO: l'evento Día de Muertos arriva anche in Italia, data, orari e dettagli

Pokémon GO si prepara a festeggiare il Día de Muertos la prossima settimana e per la prima volta in tutto il mondo, dunque anche in Italia. L'evento dedicato alla festività messicana avrà inizio alle 10:00 di lunedì 1° novembre e terminerà alle 20:00 di martedì 2 novembre.

Día de Muertos è una festività celebrata in Messico e in altre parti delle Americhe, che commemora la vita e la memoria di amici e parenti che hanno lasciato questo mondo, dunque per certi versi simile alla nostro "giorno dei morti" che capita proprio il 2 novembre.

Per tutta la durata dell'evento i moduli esca e gli aromi dureranno 90 minuti e i giocatori riceveranno il doppio di polvere di stella da cattura. Inoltre potrete cimentarvi nella sfida di collezione dedicata al Día de Muertos per incontrare uno Shedinja e ricevere un Poffin e un aroma.

Inoltre durante l'evento potrete incontrare più facilmente allo stato selvatico Cubone, Sunkern, Murkrow, Houndour, Sableye, Roselia e persino i rari Sunflora, Drifloon e Yamask. Con un po' di fortuna potrete persino incontrare le loro varianti cromatiche. Attivando aromi e moduli esca inoltre attirerete Drifloon e Marowak di Alola. Inoltre nel negozio potrete ottenere gratuitamente un maglietta ispirata all'arte decorativa papel picado e un pacco con 20 Poké Ball e un aroma.

Il Día de Muertos è solo uno dei tanti eventi di novembre 2021 di Pokémon GO, che includono anche la Festa delle Luci, l'evento di celebrazione per il lancio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, nonché l'ultimo Community Day dell'anno, con protagonista Shinx.