The Legend of Zelda: Tears of the kingdom, svelate dimensioni dell'installazione su Nintendo Switch

Nintendo ha aggiornato le dimensioni del download di The Legend of Zelda: Tears of the kingdom, svelando la quantità di spazio che occuperà l'installazione su Nintendo Switch. Il dato è stato rivisto più volte nel corso dei mesi, ma questo dovrebbe essere quello definitivo, considerando che il gioco sarà disponibile il prossimo 12 maggio 2023. Comunque sia, in caso di ulteriori aggiornamenti vi informeremo sicuramente.

Detto questo, stando a Nintendo.com per giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avrete bisogno di 16 GB di spazio di archiviazione libero. Meglio ancora fa Nintendo.it, che riporta un dato più dettagliato, parlando di 16361,00 MB di spazio occupato.

The Legend of Zelda: Tears of the kingdom, ecco quanto spazio occuperà su disco

Per amore del confronto, è giusto ricordare che The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il capitolo precedente della serie, occupa 14,4GB di spazio. Il nuovo Zelda ha più dati anche del massiccio Xenoblade Chronicles 3, che si ferma sempre intorno ai 14GB.

Per il resto vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the kingdom costa 69,99€. Se volete saperne di più, leggete il nostro provato.