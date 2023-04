Steam: i saldi Heroic sono dedicati ai giochi con super eroi

Steam ha lanciato i saldi Heroic, dedicati ai giochi con super eroi. Sostanzialmente ogni gioco con protagonista un super eroe, o qualcosa che gli somigli, può essere acquistato a prezzo ridotto. I saldi saranno attivi fino a domani 1° maggio 2023, quindi sbrigatevi ad andare a caccia di affari!

Pagina dei saldi Heroic di Steam

Tra le offerte in evidenza, ci sono diversi giochi interessanti. Ad esempio potete portarvi a casa Marvel's Avengers per 7,99€ invece di 39,99€, oppure il primo Tomb Raider della nuova trilogia per 3,59€ invece di 17,99€. In offerta anche Evil Dead The Game per 19,79e invece di 29,99€ e Biomutant per 19,99€ invece di 39,99€.

In offerta anche King's Bounty II per 9,99€ invece di 39,99€, Deus Ex: Mankind Divided per 4,49€ invece di 29,99€, Deus Ex per 0,97€ invece di 6,99€, The Ascent per 10,49€ invece di 34,98€ e tanti altri ancora.

Insomma, il consiglio in questi casi è quello di fare un giro tra le offerte perché sicuramente troverete qualcosa che vi interessa. Altrimenti sarà per i saldi successivi.