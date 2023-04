Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Steven Spielberg entusiasta del film

Steven Spielberg si è detto entusiasta di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il primo capitolo della saga cinematografica che non ha diretto personalmente ma che ha avuto modo di vedere in anteprima, insieme al regista James Mangold, grazie a una proiezione privata per i dirigenti Disney.

In uscita nelle sale italiane il 28 giugno, Indiana Jones e il Quadrante del Destino è piaciuto parecchio a Spielberg, che ha lavorato sul franchise fin dagli albori insieme a George Lucas, creatore del personaggio, tanto da farlo sentire orgoglioso del lavoro svolto in occasione del nuovo episodio.

"Bob Iger ha organizzato una proiezione per numerosi dirigenti Disney e ho potuto partecipare insieme al regista James Mangold", ha raccontato. "Tutti hanno amato il film: è davvero, davvero un ottimo episodio di Indiana Jones. Sono orgoglioso di ciò che Jim è riuscito a fare."

"Quando si sono accese le luci, mi sono rivolto agli altri e ho detto: 'Cavolo! Pensavo di essere l'unico a sapere come girarne uno!", ha raccontato Spielberg ridendo, e non c'è dubbio che la sua personale testimonianza conti parecchio agli occhi dei fan storici del franchise.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino vedrà l'archeologo interpretato da Harrison Ford tornare in pista per un'ultima avventura in compagnia della sua figlioccia, Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), quando dal passato riemerge una minaccia nazista.