Red Dead Redemption 2: un giocatore ha ingannato un PNG e lo ha spinto a commettere un crimine

Un giocatore, tale u/Egolo69 su Reddit, ha condiviso un divertente video di Red Dead Redemption 2 in cui mostra come ha ingannato un personaggio non giocante, spingendolo a commettere un crimine. Per inciso gli ha fatto uccidere un altro PNG. Ma come ha fatto?

Probabilmente una situazione del genere sarà capitata anche ad altri, quantomeno per caso: il nostro ha puntato la pistola contro un negoziante, che di suo ha impugnato un'arma e ha cominciato a sparargli addosso. Invece di rispondere, il protagonista è uscito dal negozio e si è avvicinato a un secondo PNG, che si stava facendo i fatti suoi. Quando il negoziante ha sparato contro il giocatore, sfiorando anche il PNG indifferente, quest'ultimo si è infuriato ed è andato ad ammazzare il negoziante.

Il video di suo è decisamente indicativo della versatilità del sistema di gioco di Red Dead Redemption 2, che ha una profondità davvero notevole, con sfaccettature invisibili capaci di creare anche situazioni inattese come questa.

Per il resto vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Volendo è possibile giocarci in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S. Purtroppo non esistono aggiornamenti specifici per le console di ultima generazione, anche se la qualità del titolo è tale da risultare ancora oggi migliore di molti giochi usciti sulle console più moderne.