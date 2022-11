Red Dead Redemption 2 su GeForce RTX 4090 vicino al fotorealismo con Raytracing Reshade e 100+ mod

Il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un video di Red Dead Redemption 2 portato vicino al fotorealismo usando una nuova e fiammante GeForce RTX 4090 di Nvidia, con il Raytracing Reshade e più di altre cento mod installate.

Vediamo il filmato:

Il risultato è veramente incredibile dal punto di vista visivo, sia per livello di dettagli che per ombre e illuminazione. Naturalmente per far andare a 60Fps e a 8K tanto ben di Manitù, c'è bisogno di un sistema davvero potente e nessuno pretende che l'utente medio riesca a raggiungere risultati simili.

Comunque sia si tratta di un ottimo showcase di cosa potrebbe fare il nuovo hardware dal punto di vista grafico e, aggiungiamo noi, del grandioso lavoro di Rockstar Games, che ha prodotto un titolo che ancora oggi appare ineguagliato dal punto di vista tecnico.

Per alcune risorse, Digital Dreams rimanda al suo Patreon. Mentre se volete semplicemente sapere quali mod sono state installate, scaricarle e installarle, potete dirigervi su Nexus Mods, dove vi basterà seguire le semplici istruzioni fornite per farcela.