Indiana Jones e il Quadrante del Destino: cambio nome e data d'uscita in Italia per il film

Il quinto capitolo della celebre serie cinematografica sull'archeologo-avventuriero più famoso del mondo ha un nuovo nome in Italia: si intitola adesso Indiana Jones e il Quadrante del Destino e ha una data d'uscita fissata in maniera ufficiale al 28 giugno 2023 nelle sale cinematografiche.

Per l'occasione, Disney ha anche pubblicato la versione in italiano del trailer che era stato diffuso in occasione del Superbowl, che possiamo ora vedere in lingua italiana qui sotto.

Non è chiaro il perché del cambio di nome, considerando che finora il titolo risultava essere Indiana Jones e la Ruota del Destino, ma probabilmente lo scopriremo una volta che avremo maggiori dettagli sulla storia del film.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è dunque il quinto capitolo dell'iconico franchise di Indiana Jones, che vede il ritorno di Harrison Ford nel ruolo del leggendario eroe archeologo oltre ad alcune nuove aggiunte. Il film è diretto da James Mangold (Le Mans '66 - La grande sfida, Logan - The Wolverine) e arriverà il prossimo 28 giugno nelle sale italiane.

Insieme a Harrison Ford, nel cast troviamo Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), che sembra avere un ruolo fondamentale all'interno della storia, destinata forse a portare avanti la tradizione con una nuova generazione. Presenti poi Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World - Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici - I segreti di Silente).

Il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, con Steven Spielberg e George Lucas, la coppia che ha creato la serie, in qualità di produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta dal leggendario John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.