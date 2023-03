Bloober Team non vuole farsi acquisire, è lo studio di Silent Hill 2 Remake

Bloober Team, lo studio polacco attualmente al lavoro su Silent Hill 2 Remake, vuole rimanere indipendente e quindi non sarebbe interessato ad eventuali proposte di acquisizione da parte di compagnie più grandi. Questo perlomeno è quanto ha dichiarato il CEO Piotr Babieno in un'intervista con IGN.

Babieno ha spiegato che il suo obiettivo è garantire la piena libertà creativa al suo studio, cosa che non sarebbe possibile in caso di un'acquisizione.

"Quelle persone sono venute a lavorare con noi da altri grandi studi in Polonia e paesi stranieri, penso lo abbiano fatto perché gli piace far parte del processo creativo", ha detto il CEO di Bloober Team. "Quindi il mio obiettivo è quello di rimanere indipendenti. Abbiamo rinnovato le nostre opzioni strategiche e abbiamo deciso che come compagnia ci piacerebbe rimanere indipendenti".

Nell'ottobre del 2021 il colosso cinese Tencent ha acquistato il 22% delle azioni di Bloober Team per circa 19,5 milioni di dollari tramite la sua sussidiaria Serene Century Limited, diventando il maggiore azionista. In ogni caso lo studio è rimasto indipendente e, a quanto pare, lo rimarrà anche nei prossimi anni.

Bloober Team è stato fondato nel 2008 e tra i giochi realizzati citiamo Layers of Fear, Observer, Blair Witch e The Medium. Come forse saprete attualmente lo studio polacco sta lavorando a Silent Hill 2 Remake su commissione per Konami e a Layers of Fear. Inoltre sono in ballo alcuni progetti non ancora annunciati in collaborazione con Private Division, Rogue Games e Draw Distance.