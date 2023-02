Indiana Jones e la Ruota del Destino: lo spot del Super Bowl 2023 mostra nuove scene

LucasFilm e Disney hanno pubblicato un nuovo spot pubblicitario per Indiana Jones e la Ruota del Destino, il quinto film nella celebre serie cinematografica, in occasione del Super Bowl 2023, mostrando per l'occasione alcune scene inedite.

Indiana Jones 5 si è mostrato lo scorso dicembre con il primo trailer ufficiale e torniamo dunque a vederlo con questo breve ma intenso spot pubblicitario per la TV, costruito appositamente per andare in onda durante il grande evento sportivo americano.

Il video mostra quelle che sembrano essere sequenze ambientate nel passato rispetto al periodo in cui è ambientato il grosso della storia del film, con un Indiana Jones (Harrison Ford) decisamente ringiovanito.

Indiana Jones e la Ruota del Destino ha una data d'uscita fissata nei cinema il 30 giugno 2023 e non ci sono ancora molte informazioni sulla storia e la trama che caratterizzeranno la nuova avventura del celebre archeologo/avventuriero.

Sappiamo che insieme a Harrison Ford ci sono Mads Mikkelsen nel ruolo del villain, ovvero il tedesco Voller, mentre Phoebe Waller-Bridge interpreterà la nipote di Indy, Helena. Boyd Holbrook sarà poi il servo di Voller, Klaber. Fanno parte del cast anche Thomas Kretschmann, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderas, Toby Jones e Olivier Richters.

Il regista del film è James Mangold (Logan, Ford v Ferrari), il primo oltre a Steven Spielberg ad aver diretto una pellicola di Indiana Jones. Spielberg di suo svolge il ruolo di produttore, mentre George Lucas, che ha scritto gli altri quattro film, non è coinvolto nel progetto. Proprio lo scorso fine settimana è stato svelato il budget del film, che è ovviamente di grosso calibro.