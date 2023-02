Super Mario Bros. Il Film: nuovo spot e sito promozionale lanciati da Nintendo

Nintendo e Illumination hanno pubblicato un nuovo spot pubblicitario e un sito promozionale per Super Mario Bros. Il Film, entrambi costruiti in perfetto stile anni 90 e ricreando le classiche pubblicità delle piccole aziende su reti locali.

Da notare anche la colonna sonora hip hop che riprende quella del Super Mario Bros. Super Show! Del 1989, tanto per rimarcare l'atmosfera generale di questa iniziativa.

Il video è costruito come una classica pubblicità di una ditta di idraulici che opera a New York, con tanto di numero di telefono per le emergenze.

Nello spot, vediamo Mario e Luigi ostentare una grande sicurezza nelle riparazioni di qualsiasi problema idraulico si presenti in casa, armati di sturalavandini e chiave inglese. Al video si collega anche il sito internet promozionale del film.

Dirigendovi all'indirizzo www.smbplumbing.com veniamo accolti da una pagina che sembra arrivare direttamente dagli albori della pubblicità su internet. In questa veniamo a conoscenza della ditta Super Mario Bros. Plumbing, composto dai fratelli Mario e Luigi che, stanchi di "avere a che fare con boss spinosi", hanno deciso di mettersi in proprio e risolvere i problemi idraulici di Brooklyn.

Il sito contiene tasti che fanno partire jingle e musiche tipiche della serie, oltre a vari riferimenti particolari che possiamo trovare tra i "testimonial" e le altre parti della pagina. Proprio la settimana scorsa avevamo visto due nuove locandine ufficiali con Luigi e Peach, mentre in precedenza c'era stato lo spot che ha svelato la voce di Donkey Kong per la prima volta.