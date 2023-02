God of War Ragnarok: lo spot del Super Bowl mostra Kratos e Atreus nel mondo reale

Come era stato preannunciato, Sony ha pubblicato uno spot pubblicitario per PS5 e God of War Ragnarok durante il Super Bowl, che mostra Kratos e Atreus nel mondo reale all'interno della nuova serie di pubblicità costruite come servizi del telegiornale.

A dire il vero, lo spot in questo caso non è stato trasmesso in TV durante il grande evento sportivo, ma è stato pubblicato attraverso i canali social, in particolare da parte di PlayStation Canada.

Era stato preannunciato come una "tempesta in arrivo" ed è costruito come gran parte delle nuove pubblicità dedicate a PS5, ovvero come una sorta di servizio del telegiornale girato dal vivo con attori in carne e ossa e luoghi reali.

In questo caso, un inviato di "Live from PS5" è nel tunnel d'ingresso di uno stadio di football americano (verosimilmente l'University of Phoenix Stadium, dove si è svolto il match del Super Bowl LVII durante la nottata), riportando di una tempesta di neve e di "un padre e un figlio" decisi a fermarla.

Poco dopo, vediamo due figure correre e superare il giornalista, riconoscendo facilmente Kratos e Atreus che vanno incontro al Ragnarok, o qualcosa del genere. Si tratta, insomma, di un'altra delle varie iniziative promozionali che Sony sta organizzando in questo periodo con la sua serie di spot "Live from PS5", intesi come un vero e proprio rilancio della console sul mercato ora che i problemi di produzione e approvvigionamento di scorte sembrano superati.