God of War Ragnarok: Sony preannuncia un evento speciale per il Super Bowl

Siamo ormai vicini al Super Bowl LVII, evento sportivo prettamente statunitense ma che, a questo punto, ha una risonanza praticamente globale, dunque possiamo aspettarci anche grandi iniziative di marketing come quella che sembra sia stata messa in piedi da Sony con un misterioso "Blizzard on Midgard" che andrà in onda durante la serata e sembra proprio collegato a God of War Ragnarok.

Non sappiamo precisamente cosa sia questa misteriosa "tempesta di neve su Midgard", ma sappiamo che è prevista per il 12 febbraio 2023, ovvero in corrispondenza del Super Bowl LVII. Gli account social di PlayStation, attraverso Instagram e Facebook, stanno puntando molto su questa data, prevedendo "tempeste di neve" in tale giornata, il tutto collegato ai vari avvistamenti di martelli giganti e asce in giro per il mondo.

"I fan PlayStation sono invitati a tenere gli occhi aperti sui canali social per altre sorprese e celebrazioni dei giochi PS5 preferiti. Oggi, i corvi di Odino hanno rilevato un nuovo teaser sui canali Instagram e Facebook di PlayStation Canada, con la previsione di una tempesta di neve su Midgard per questa domenica. Per vedere cosa verrà fuori, assicuratevi di sintonizzarvi sulla grande partita questo fine settimana", si legge in un comunicato di PlayStation in Nord America.



Ovviamente, questo può scatenare un'ampia serie di teorie, fra le quali alcune sfrenate su possibili nuovi giochi PS5 che potrebbero essere annunciati durante il Super Bowl LVII, anche se il riferimento sembra essere direttamente collegato a God of War Ragnarok. Più probabilmente, potrebbe trattarsi di una campagna pubblicitaria in grande stile da parte di Sony PlayStation, visto anche il recente battage promozionale "Live from PS5" che è stato rilanciato da Sony con il ritorno di disponibilità di PS5.