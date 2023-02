Hogwarts Legacy: proteste si spingono fino a usare gli hashtag per diffondere anticipazioni

Le proteste anti Hogwarts Legacy sembrano aver raggiunto il parossismo, tanto che hanno iniziato a invadere tutti i social network con iniziative di ogni tipo. Ad esempio alcuni attivisti su Twitter hanno iniziato a utilizzare gli hashtag legati al gioco per diffondere anticipazioni, a detrimento di chi lo ha acquistato ma non lo ha ancora finito.

Come da questi scherzi da troll possa trarne beneficio la sacrosanta causa della difesa dei diritti delle persone trans, che dovrebbe essere il focus di tutto, è un mistero in cui non riusciamo a sprofondare la coscienza, ma evidentemente qualcuno ritiene che siano utili.

Naturalmente il punto di partenza sono le accuse di transfobia mosse a J.K. Rowling, l'autrice del Wizarding World, il fanciullesco e conformista universo narrativo di Harry Potter e, conseguentemente, di Hogwarts Legacy. Gli appelli al boicottaggio del gioco sono stati molti, così come le iniziative correlate, tipo non seguire più gli streamer Twitch che ci giocano in live o disertare Twitch da streamer finché saranno attive le campagne promozionali predisposte dall'editore Warner Bros.

Di nostro non pubblicheremo i tweet con le anticipazioni (anche perché riportano il finale del gioco), ma se siete curiosi, potete leggerne un paioqua e qua.