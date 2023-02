Metroid Prime Remastered, un video di gameplay con i primi minuti della campagna

Metroid Prime Remastered è protagonista di un video di gameplay pubblicato da IGN che include i primi diciassette minuti della campagna del gioco, lanciato su Nintendo Switch ieri sera a sorpresa, con un annuncio nel corso del Direct.

Come avrete visto, i primi confronti mostrano grandi miglioramenti rispetto all'originale per GameCube, segno di un'opera di rimasterizzazione attenta e appassionata, che a quanto pare non ha lasciato nulla al caso.

Le sequenze catturate in questo caso vedono Samus raggiungere una stazione spaziale e affrontare diversi nemici prima di abbandonarla, salire sulla sua navicella e dirigersi verso la superficie di Tallon IV, dove si svolge una nuova fase dell'avventura.

"Torna a indossare la tuta e fatti strada attraverso le tortuose ambientazioni interconnesse di un pianeta alieno tanto affascinante quanto pericoloso", si legge sul sito Nintendo. "Usa varie abilità, come la classica Morfosfera e il Raggio Gancio, per raggiungere le aree più recondite e proseguire la tua avventura."

"Con audio e grafica rinnovati, illustrazioni sbloccabili e nuove opzioni per i comandi, la prima avventura in 3D di Samus raggiunge nuove vette. Usa il nuovo schema di comandi a doppio stick, prendi la mira con i comandi di movimento, passa allo schema classico o scegli una via di mezzo: come giocare lo decidi tu."

"Attraversa una varietà di biomi mentre cerchi di fare luce sui sinistri esperimenti dei Pirati Spaziali e raccogli informazioni sulla sostanza tossica che ha devastato il pianeta. Dal glaciale silenzio di Phendrana ai geyser di magma delle Grotte Magmoor, questo pianeta ti sorprenderà di continuo con i suoi paesaggi e labirinti, tanto affascinanti quanto ostili."