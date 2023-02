PlayStation VR2, un trailer illustra le funzionalità innovative per il gameplay

PlayStation VR2 offrirà funzionalità innovative sul fronte del gameplay, come rivela il nuovo trailer pubblicato da Sony, mentre la data di lancio del visore per la realtà virtuale di PS5 si avvicina a grandi passi: l'appuntamento, come sapete, è fissato al 22 febbraio.

I 114 giochi annunciati per PlayStation VR2 potranno contare in primo luogo su di una risoluzione a 4K HDR, capace di garantire un coinvolgimento visivo inedito nell'esperienza, nonché sull'avvolgente Tempest 3D Audiotech, che gestisce i suoni in un ambiente tridimensionale.

I controller dotati di feedback aptico e trigger adattivi completano la dotazione sul piano "sensoriale", aggiungendo a immagini e audio l'importanza del tocco, che cambia a seconda di ciò che accade sullo schermo per donare a ogni situazione una percezione differente.

Sono infine presenti tecnologie extra ma dai chiari risvolti pratici come l'eye tracking, la rilevazione del tocco delle dita, il campo visivo da 110 gradi e altro ancora: un set di feature che confermano quanto PlayStation VR2 sia un dispositivo potente e sofisticato.

A proposito, avete letto il nostro nuovo provato di PlayStation VR2?