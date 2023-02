Sonic: nuovi capitoli in 2D in arrivo, suggerisce il director di Sonic Frontiers

Morio Kishimoto, il director di Sonic Frontiers, ha fatto capire in maniera piuttosto chiara che ci sono possibilità per nuovi capitoli della serie Sonic a impostazione classica, ovvero in 2D a scorrimento, e che i fan possono aspettare altri titoli di questo tipo.

In un tweet in giapponese, dunque passibile di errori di traduzione, Kishimoto ha risposto a un fan del vecchio Sonic 4 riferendo di "rimanere in attesa" per eventuali nuovi seguiti sullo stile classico della serie, ovvero come platform in 2D di vecchia scuola.



Il director di Sonic Frontiers ha ribadito che Sonic 4 è stato sviluppato da Dimps e ha anche aggiunto che "oltre ai Sonic in 3D, altri giochi della serie saranno impostati sullo stile classico di Sonic, a scorrimento, dunque restate in attesa!".

La questione potrebbe derivare da qualche errore di traduzione che potrebbe non interpretare bene alcune sfumature del messaggio di Kishimoto, ma la traduzione sembra riferirsi proprio a nuovi giochi in arrivo in futuro, dunque non riguarderebbe titoli già usciti.

C'è la possibilità, dunque, che Sega si rivolga magari ad altri team specializzati per realizzare nuovi capitoli in 2D sullo stile più classico della serie. A questo proposito, il fatto che Sonic Origins Plus è stato classificato in Corea del Sud potrebbe intanto indicare un ritorno del titolo in questione in nuova forma.

Nel frattempo, la serie principale prosegue con lo stile 3D che abbiamo visto in Frontiers, di cui il primo aggiornamento maggiore è quasi pronto e che sembra destinato a rappresentare un elemento importante per il futuro.