Metroid Prime Remasterd per Nintendo Switch: preordine Amazon Italia ora disponibile

Tramite Amazon Italia potete fare il preordine di Metroid Prime Remasterd per Nintendo Switch. Il prezzo del gioco è 39.99€ e la data di uscita è il 3 marzo 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre parliamo di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Questo significa che nel caso nel quale vi sia uno sconto sul prodotto prima dell'uscita, tale prezzo verrà applicato in modo automatico al vostro ordine senza che voi dobbiate fare alcunché. Il pagamento avviene poco prima della spedizione. Il preordine è completamente gratuito e può essere annullato in ogni momento.

Metroid Prime Remastered è un gioco esclusivo di Nintendo Switch. Questa avventura ci mette nei panni di Samus Aran nella rimasterizzazione della sua prima avventura 3D. Questa versione include nuove opzioni per i comandi, audio e grafica rinnovati e illustrazioni sbloccabili.

Metroid Prime Remastered ci metterà di fronte a diverse creature

