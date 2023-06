Asgard's Wrath 2 annunciato per Meta Quest con trailer del gameplay

Asgard's Wrath 2 è stato annunciato per Meta Quest con un trailer del gameplay nel corso dello Showcase trasmesso questa sera: il gioco, in arrivo il prossimo inverno, vanterà una campagna da ben sessanta ore e proverà a spingere al limite la tecnologia VR di Meta.

In particolare, le ambientazioni di questo sequel promettono di essere sostanzialmente più vaste rispetto a quelle di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Asgard's Wrath, proiettandoci fra l'antico Egitto, le terre del nord e il mondo di Muspelheim.

Sarà possibile anche stavolta addomesticare animali per farne dei compagni di viaggio, e per la prima volta cavalcarli così da attraversare più rapidamente la mappa, mentre il sistema di combattimento vanterà un approccio decisamente più aggressivo rispetto a quello del capitolo d'esordio.

Saranno presenti elementi RPG come crafting, attività extra, potenziamenti per armi ed equipaggiamento. Torneranno i poteri cosmici con cui avremo modo di manipolare il mondo, gli strumenti elementali che andranno ad aumentare la varietà dei nemici e la possibilità di possedere i mortali in determinati frangenti.

"La cosa migliore è che ora lavoriamo con dispositivi completamente wireless, che è poi il modo in cui un titolo come questo andrebbe giocato, visto che si focalizza sul combattimento", ha spiegato il creative director Grace Lingad. "Ci stiamo concentrando sull'implementare scontri viscerali, a base di gesti e di fisica, ed essere liberi da sensori esterni e cavi sulla piattaforma Quest è stato un game changer per la serie."