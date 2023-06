Meta Quest Gaming Showcase, giugno 2023: tutti i trailer dei giochi annunciati per VR

Quest'oggi è andato in onda il Meta Quest Gaming Showcase, un evento dedicato ai giochi in arrivo per Meta Quest. Vediamo in modo ordinato quali sono stati gli annunci di questo show. Inoltre, potete recuperare l'evento in formato integrale nel video qui sotto.

Iniziamo con No More Rainbows, un gioco platform per Meta Quest 2 + 3 + Pro che ci mette nei panni della Bestia che deve distruggere il bene. Ci sono quattro mondi e 28 livelli pieni di minigiochi e segreti. È disponibile ora.

Si passa poi a Little Cities, un gioco rilassante per la creazione di città per Meta Quest 2 + 3 + Pro. Durante l'evento è stato mostrato l'update Sandbox con nuovi contenuti in arrivo a giugno 2023.

Death Game Hotel, per Meta Quest 2 + 3 + Pro, è invece un nuovo gioco del particolare SWERY (Deadly Premonition). Si tratta di un gioco con un'intesa storia basata sulle scommesse e con la possibilità di giocare anche in modalità online fino a un massimo di cinque giocatori. Non ha una data di uscita.

Ghost Signal: A Stellaris Game, sempre per Meta Quest 2 e Pro con versione Meta Quest 3 in arrivo, ha invece presentato un aggiornamento, "Fleet Expansion". Si tratta di un update gratuito che introduce due nuove navi, una modalità Relax e la funzione di autosalvataggio.

Walkabout Mini Golf propone invece un trailer per l'aggiornamento primaverile. Si tratta di un gioco di golf multigiocatore. È disponibile su Meta Quest 2 e Pro, sarà pubblicato anche per Meta Quest 3.

Onward, già disponibile per Meta Quest, presenta invece un trailer per l'update 1.11. Si tratta di uno sparatutto multigiocatore che si espande ora con nuove animazioni, una nuova lobby e un nuovo poligono di tiro, ma anche nuove armi.

Demeo Battles, per Meta Quest 2 + 3 + Pro, è un gioco strategico a turni per 2-4 giocatori. Si deve creare un esercito di minions e dare battaglia. Non ha ancora una data di uscita.

We Are One, anche in questo caso per Meta Quest 2 + 3 + Pro, è uno sparatutto puzzle VR che fonde azione e ragionamento. È disponibile da ora.

PowerWash Simulator VR non ha bisogno di presentazioni. Per Meta Quest 2 + 3 + Pro, si tratta della versione per realtà virtuale del simulatore di pulizia. Arriverà nel 2023.

Samba de Amigo, per Meta Quest 2 + 3 + Pro, previsto per l'autunno 2023 è il nuovo gioco di ballo della serie Samba de Amigo. Includerà 40 canzoni di successo.

I Expect You To Die 3, previsto per Meta Quest 2 + 3 + Pro, arriverà nell'estate 2023. Si tratta di un gioco puzzle di stile escape room e spy-fi.

Silent Slayer: Vault of the Vampire, per Meta Quest 2 + 3 + Pro, non ha ancora una data di uscita. Si tratta di un gioco puzzle di genere horror.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, ancora una volta per Meta Quest 2 + 3 + Pro, è un nuovo gioco degli Acchiappafantasmi. È in arrivo in autunno.

UNDERDOGS è un mech brawler che si fonda sulla fisica. Non ha ancora una data di uscita ed è atteso per Meta Quest 2 + 3 + Pro.

Racket Club è invece per gli amanti del tennis e pickleball. In arrivo in una data da definire, è previsto per Meta Quest 2 + 3 + Pro.

Vampire: The Masquerade - Justice è un nuovo gioco VR single player ambientato nel World of Darkness. Arriverà nell'autunno 2023 su Meta Quest 2 + 3 + Pro.

Dungeons of Eternity è un'avventura single player cooperativa (massimo 3 giocatori) di genere GDR d'azione con dungeon generati proceduralmente. Arriverà nel 2023 su Meta Quest 2 + 3 + Pro

7th Guest VR è un gioco mystery-puzzle che riporta in scena il gioco degli anni novanta. È previsto per il 2023 su Meta Quest 2 + 3 + Pro.

Arizona Sunshine 2 è un gioco d'azione nel quale dobbiamo fare a pezzi degli zombie. Previsto per Meta Quest 2 + 3 + Pro per la fine del 2023.

Stranger Things VR è invece un gioco horror d'azione nel quale vestiamo i panni di Vecna. Arriverà nel Meta Quest 2 + 3 + Pro nell'autunno 2023.

Attack on Titan VR: Unbreakable arriverà su Meta Quest 2 + 3 + Pro nell'inverno 2023- Si tratta di un gioco d'azione dedicato alla serie Attacco dei Giganti.

Bulletstorm torna in VR: si tratta di un apprezzato sparatutto che spinge a eseguire eliminazioni con grande stile. Arriverà su Meta Quest 2 + 3 + Pro in una data da definire.

Asgard's Wrath 2 è un gioco d'azione, seguito dell'apprezzato Asgard's Wrath. Previsto per l'inverno 2023, arriverà su Meta Quest 2 + 3 + Pro in esclusiva.

