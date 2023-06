BonusXP chiude: era il team di Stranger Things 1984 e Stranger Things 3: The Game

Lo sviluppatore di giochi BonusXP ha annunciato la sua chiusura. Su Twitter, lo sviluppatore texano ha dichiarato di aver "iniziato il difficile processo di cessazione delle attività. Ci siamo divertiti a creare giochi per voi negli ultimi 11 anni". Non è stato fornito un motivo specifico per la chiusura.

BonusXP ha aperto i battenti nel 2012 e uno dei primi titoli dello studio è stato il gioco per PC "Servo" del 2015, un RTS sci-fi. A partire dal 2017, Netflix ha incaricato lo studio di creare giochi basati sulla sua popolare serie horror Stranger Things. Il primo gioco, Stranger Things: 1984, è stato un titolo mobile gratuito e uno dei primi passi dello streamer nello spazio dei giochi.

Nel 2019, BonusXP ha pubblicato Stranger Things 3: The Game, un gioco legato all'imminente terza stagione dello show. Entrambi i giochi sono stati successivamente pubblicati come titoli di lancio per il servizio di giochi di Netflix per la sua applicazione mobile nel 2021. Lo sviluppatore ha anche realizzato un gioco per la serie Dark Crystal: Age of Resistance, uscito nel 2020.

La dichiarazione dello sviluppatore si conclude affermando che al momento è concentrato ad aiutare il team a trovare nuove opportunità di lavoro e che è possibile scrivere a info@bonusxp.com se si è in cerca di sviluppatori.

Precisiamo che BonusXP non è di proprietà di Netflix, aveva solo in licenza lo sviluppo dei giochi di Stranger Things. Parlando proprio di quest'ultimo, è stato da poco pubblicato un trailer gameplay di Stranger Things VR.