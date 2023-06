Bulletstorm VR annunciato per PlayStation VR2, Meta Quest e PC con un trailer

Bulletstorm VR è stato annunciato con un trailer da People Can Fly per PlayStation VR2, Meta Quest e PC anche se la versione in realtà virtuale del celebre sparatutto non ha ancora una data di uscita ufficiale.

A distanza di ben sei anni dall'edizione rimasterizzata (qui la nostra recensione di Bulletstorm: Full Clip Edition), su cui immaginiamo si basi questa ulteriore riduzione, l'avventura di Grayson Hunt e della sua squadra torna dunque alla ribalta, portandosi dietro il frenetico gameplay che ben ricordiamo.

Sarà interessante scoprire come appunto queste meccaniche così veloci e dinamiche siano state tradotte nell'ambito di un'esperienza in realtà virtuale, anche perché è proprio su quegli elementi che si basa il fascino di questo sparatutto ultraviolento e caciarone.

"Impersona Grayson Hunt dopo che un atterraggio di emergenza su un pianeta di svago disabitato lo obbliga a una scelta difficile: sopravvivere o vendicarsi", recita la sinossi di Bulletstorm. "A causa della cieca sete di vendetta di Grayson, membro in esilio del gruppo di assassini di élite, Dead Echo, il suo equipaggio si ritrova bloccato su Stygia, dove Grayson può finalmente affrontare il comandante artefice del tradimento."

"Combatti contro orde di abitanti mutanti di Stygia, orchestrando omicidi magistrali in tutta la campagna single-player, o in una delle oltre 30 competizioni a punti e delle 12 mappe multiplayer cooperative, usando gli esclusivi 'sklillshot' del sistema di Bulletstorm, che ti premia per realizzare gli omicidi più efferati e creativi."