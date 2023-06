Activision Blizzard: Xbox starebbe prendendo in considerazione anche l'uscita dall'UK, report

Secondo un recente report pubblicato da MLex, i dirigenti di Microsoft stanno esplorando attivamente dei modi per chiudere l'acquisizione di Activision Blizzard King, nonostante il blocco da parte del Regno Unito. La CMA (Competition and Markets Authority) ha attualmente emesso un ordine che impedisce a Microsoft di acquisire qualsiasi interesse in Activision Blizzard King, comprese le loro filiali.

MLex ha appreso che Microsoft ha assunto altri avvocati per trovare possibili soluzioni per chiudere l'affare Activision nonostante il blocco della CMA britannica. Una possibilità è quella di uscire dal Regno Unito e trasferirsi in un altro Paese europeo al di fuori della giurisdizione della CMA. In questo scenario, Activision continuerebbe a vendere i suoi giochi attraverso un distributore.

Un'altra possibilità che Microsoft sta esplorando è quella di estendere unilateralmente alla CMA i rimedi proposti (e accettati) alla Commissione Europea. Tuttavia, questi rimedi sono simili a quelli che sono stati proposti alla CMA ma che sono stati respinti. Questo approccio richiederebbe a Microsoft di implementare volontariamente misure per risolvere i problemi specifici del mercato britannico.

Phil Spencer, capo di Xbox

Infine, a quanto risulta a MLex, Microsoft sta anche valutando la possibilità di procedere direttamente all'acquisizione, per poi sostenere in tribunale che la bozza della CMA è "illegale" se contestata da un'azione legale degli organi di controllo britannici.

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato a MLex che "la nostra priorità è portare avanti il processo di appello nel Regno Unito, e rimaniamo impegnati in un dialogo costruttivo e in soluzioni per affrontare le preoccupazioni normative". Quando è stato chiesto a Satya Nadella, CEO di Microsoft, se l'azienda potesse concludere l'accordo e smettere di vendere prodotti nel Regno Unito, il CEO ha risposto: "Aspettiamo che tutto si svolga".

Per il momento quindi dovremo attendere di vedere come andrà l'appello, probabilmente.