Marvel's Spider-Man 2 permetterà di passare da Peter e Miles quasi in ogni momento

In Marvel's Spider-Man 2 vestiremo i panni di Peter Parker e Miles Morales nel corso dell'avventura. I due supereroi dispongono di abilità uniche e chiaramente avranno sezioni di gioco uniche a loro dedicate. La demo ha mostrato la velocità con cui si passa da un personaggio all'altro e, sebbene tale sezione fosse un evento scriptato in una missione della storia, nella mappa aperta sarà possibile passare da uno all'altro senza limiti.

Parlando con Eurogamer.net, il direttore creativo Bryan Intihar ha spiegato come funzionerà il cambio di personaggio in Marvel's Spider-Man 2. "Quando si gioca la storia principale, decidiamo quando si passa da Peter a Miles... questi cambi sono sicuramente al servizio della storia", ha detto. "Nel mondo aperto sarà possibile passare liberamente da un personaggio all'altro con la semplice pressione di un tasto".

Quindi, quando si è nel bel mezzo di una missione principale, ci saranno momenti prestabiliti in cui il controllo passerà da Peter a Miles, ma se si è in giro per la città, si potrà scambiare Uomo-Ragno quando si vuole. E sembra che ci saranno dei motivi per farlo: "Abbiamo contenuti pensati per Peter, abbiamo contenuti pensati per Miles e abbiamo contenuti in cui si può giocare con entrambi", dice Intihar, aggiungendo che il gioco presenta anche alberi di abilità unici e condivisi per i due protagonisti, come vi abbiamo già spiegato.

Intihar aggiunge che la possibilità di scambiare rapidamente i personaggi nel mondo aperto è "davvero, davvero fantastica" e che "non sarebbe stata esplorata in precedenza". Probabilmente ciò è dovuto al fatto che questo è il primo titolo di Spider-Man in esclusiva per PS5, senza una versione PS4 che ne limiti la portata.