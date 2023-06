Everybody 1-2-Switch! annunciato con data d'uscita, è il seguito di 1-2-Switch

Con una mossa a sorpresa, Nintendo ha annunciato Everybody 1-2-Switch!. Ricordate 1-2-Switch? Era uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch, un simpatico party game che sfruttava più o meno tutte le caratteristiche dell'allora nuova console. Questo è il seguito ufficiale e ha già una data d'uscita: 30 giugno 2023.

In realtà Nintendo non ha fornito moltissimi dettagli sul titolo. Sappiamo che sarà giocabile sia usando i Joy-Con, sia usando degli apparecchi smart. Sarà di nuovo un party game con giochi di squadra che possono essere giocati in gruppo.

Everybody 1-2-Switch! è un party game, naturalmente

Nintendo non ha mostrato nulla dei giochi, ma ha spiegato che ce ne saranno vari, con diverse varianti nelle regole e nella difficoltà.

Attualmente il gioco non è sul Nintendo eShop italiano, ma immaginiamo che arriverà nel corso della giornata. Il prezzo della versione USA è di 29,99 dollari sia per l'edizione digitale, sia per l'edizione fisica.

Per il resto, l'uscita a breve permette sicuramente di prevedere che presto vedremo un trailer dedicato a Everybody 1-2-Switch! Sicuramente non è il titolo più atteso di Nintendo Switch, dato che fino a poche ore fa nessuno ne conosceva l'esistenza, ma chi gioca con familiari e amici potrebbe trovare la notizia più che interessante, soprattutto chi ha buoni ricordi di 1-2-Switch!