Star Wars Jedi: Survivor, i giocatori tendono ad abbassare la difficoltà, non ad alzarla

Electronic Arts ha pubblicato alcune interessanti statistiche relative al recente Star Wars Jedi: Survivor di Respawn Entertainment che contengono anche un dato indicativo: i giocatori tendono ad abbassare la difficoltà, più che ad alzarla. Ossia giocano solitamente ai livelli di difficoltà più bassi, non a quelli più alti.

Quindi apprendiamo che il livello di difficoltà più selezionato è Jedi Knight (il medio), scelto dal 52,5% dei giocatori, ma anche che in tanti hanno giocato ai livelli più bassi: Jedi Padawan (15%) e Story Mode (14,5%), per un totale del 29,5% dei giocatori. Solo il 14% ha selezionato il livello Jedi Master, con un misero 4% che ha tentato quello Jedi Grand Master, per un totale del 18% dei giocatori che hanno selezionato i due livelli di sfida più alti.

Le altre statistiche indicano nel colore bianco il più selezionato per la spada laser del protagonista. Il 31% dei giocatori ha scelto di combattere con una singola spada laser, mentre il 29% con due spade laser. La versione di Kyle Cestis più selezionata è quella con la barba, che evidentemente dà al personaggio un aspetto più adulto.

Parlando di nemici, ben 489 giocatori sono stati sconfitti da Rick the Door Technician, un avversario molto debole che si incontra all'inizio dell'avventura. Il rancor però ha fatto meglio, sconfiggendo i giocatori 9.019.384 volte. In totale i giocatori hanno sconfitto 2.855.585.942 nemici, hanno raccolto 3.266.912 milioni di taglie e hanno piantato 15.041.119 milioni di semi nel giardino.

Infine il 100% dei giocatori ama l'alieno Turgle, che in effetti è un bel tipo.