Diablo 4, 10 cose da sapere prima di cominciare

Le porte dell'inferno si sono spalancate su Sanctuarium: ora Diablo 4 è finalmente disponibile in accesso anticipato, mentre dal 6 giugno sarà aperto anche agli utenti che hanno acquistato l'edizione normale. Ecco un ottimo punto di partenza per questo nostro speciale, in cui vi diremo 10 cose che dovete assolutamente sapere su Diablo 4, vi daremo qualche dritta che potrebbe tornarvi utile - specialmente se siete alle prese col vostro primo Diablo - e vi spiegheremo come farvi strada nelle prime ore di gioco: se avete letto la nostra recensione della campagna, saprete sicuramente che l'esperienza si divide fondamentalmente in due parti: una campagna che racconta la storia di Diablo 4 e un endgame che promette tantissimi contenuti online per centinaia di ore di gioco. Ma partiamo dall'inizio.

Le edizioni e il Pass Battaglia Il cofanetto da collezione di Diablo 4 Se intendete acquistare Diablo 4, sappiate che dovrete scegliere tra tre edizioni diverse. La prima è quella Standard, che costa 69,99 euro e include il gioco per Battle.net, la cavalcatura Portaluce, l'armatura cavalcatura Mantello della Fede, le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc per Diablo III, la cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft e il set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal. L'edizione Digital Deluxe costa 89,99 e include tutti i contenuti summenzionati, ai quali si aggiungono la cavalcatura Tentazione, l'armatura cavalcatura Carapace Infernale e il Pass Battaglia Premium stagionale. L'ultima edizione, soprannominata Ultimate, include tutti i contenuti della Digital Deluxe più l'emote Ali del Creatore e il Pass Battaglia stagionale accelerato (che sblocca il Pass Battaglia Premium più 20 salti di grado e un oggetto cosmetico). Infine, esiste un cofanetto da collezione limitato che costa circa 110 euro. Questa scatola, tuttavia, non include il gioco - che è venduto a parte nelle edizioni suddette - ma alcuni gadget: la Candela della Creazione, il tappetino per mouse Occulto, la mappa di Sanctuarium in tessuto, la spilla degli Horadrim, un artbook di Diablo 4 e due stampe artistiche con effetto matte. Per quanto riguarda il Pass Battaglia, dovremo aspettare la prima "stagione", che dovrebbe iniziare a luglio e durare circa quattro mesi: il meccanismo funzionerà un po' come il Percorso stagionale di Diablo III e ogni giocatore potrà perseguire una serie di obiettivi per sbloccare diverse ricompense. Ci saranno tre tipi di Pass Battaglia: il primo, gratuito, conterà 27 livelli e ciascuno ricompenserà il giocatore con cosmetici e valute da spendere nel gioco. Il Pass Battaglia di tipo Premium conta invece 63 livelli con ricompense esclusive che includono una valuta spendibile nello shop del gioco, in cui troverete cosmetici e altri contenuti che non dovrebbero influenzare il gameplay. Infine, il Pass Battaglia accelerato è semplicemente quello Premium che parte da livello 20, garantendo a chi lo acquista un vantaggio importante sui contenuti sbloccabili.

La scelta più difficile? Le cinque classi di Diablo 4 La prima cosa che dovrete fare quando comincerete Diablo 4 sarà scegliere un personaggio che potrete modificare visivamente in un'apposita schermata e che può appartenere a una fra cinque classi diverse: Barbaro, Incantatore, Druido, Negromante e Tagliagole. Se amate il fantasy probabilmente avrete già intuito le caratteristiche di ciascuna classe, ma vi consigliamo di giocare i primi dieci livelli con ciascuna prima di investire il vostro tempo su una in particolare. In questo modo intuirete se lo stile di gioco fa al caso vostro e quali sono le sue peculiarità, ma tenete presente che state solo grattando la superficie: Diablo 4 offre una pletora di modi per personalizzare il gameplay, specialmente nell'endgame. Nulla vi vieta di cambiare idea, ma ricordatevi che se completerete la campagna su un personaggio, poi non dovrete ripeterla sui successivi e potrete gettarvi nella mischia fin da subito, e con tutti i bonus e le migliorie sbloccate nella partita principale.

Livelli di difficoltà Regolate il livello del mondo se il gioco vi sembra troppo difficile Se siete nuovi di Sanctuarium allora Diablo 4 potrebbe rivelarsi un titolo abbastanza ostico, e per questo motivo dovrete scegliere un livello di difficoltà - anche detto, livello del mondo - iniziale che potrete poi cambiare in un secondo momento in città, quindi non preoccupatevi se pensate di aver osato troppo a inizio partita. I livelli di difficoltà superiori ai due predefiniti non si limitano a incrementare il denaro raccolto e i punti esperienza guadagnati - insieme alla forza dei nemici, naturalmente - ma cambiano anche alcune ricompense, per esempio troverete certi equipaggiamenti solo nei livelli di difficoltà più alti: il primo livello avanzato si sblocca dopo aver completato la campagna almeno una volta, perciò passerà un po' di tempo prima che dobbiate preoccuparvene. Per il momento dedicatevi alla scoperta del gameplay e del mondo di gioco, spulciando la schermata delle opzioni per capire se ce ne sono alcune che possano aiutarvi meglio: per esempio, la voce Descrizioni avanzate nella scheda Dinamica di gioco dettaglierà con maggior precisione i cambiamenti che un nuovo bottino può apportare al vostro personaggio.

Smonta e risparmia Non spendete l'oro con leggerezza, perché vi servirà Una volta raggiunta la città di Kyovashad nelle prime battute della campagna, si apriranno diverse possibilità da videogioco di ruolo: avrete accesso a vari servizi, tra cui uno o più venditori che vi offriranno dell'equipaggiamento in cambio degli ori che avete raccolto strada facendo. Sicuramente potrebbero esserci degli oggetti migliori di quelli che state indossando, ma non fatevi tentare: Diablo 4 è un gioco basato sui bottini, che troverete continuamente, perciò vi consigliamo di risparmiare quegli ori poiché vi serviranno ad altro. Per esempio, potreste doverli spendere per riparare l'equipaggiamento - che dopo un certo livello si logora in combattimento - o per potenziarlo, magari vi servirà a fabbricare nuovi gioielli usando quelli che avete trovato, oppure a pagare l'occultista per imprimere i poteri leggendari sugli equipaggiamenti comuni. Insomma, i soldi vi serviranno e ha senso metterli da parte, ma allo stesso tempo vi sconsigliamo di vendere gli oggetti che avete trovato e che non vi servono per accumulare l'oro: smontateli presso il fabbro, invece, per ricevere in cambio delle materie prime che cambiano a seconda della qualità dell'oggetto distrutto. Queste materie prime serviranno a usufruire di varie funzionalità, per esempio si spendono per potenziare gli oggetti che preferite proprio dal fabbro. Il loop di Diablo diventerà pressappoco il seguente: combatterete i nemici fino a riempire la borsa di oggetti, tornerete in città usando l'incantesimo del portale cittadino, smonterete tutto dal fabbro e riprenderete il portale per tornare dove eravate rimasti.

Abilità e configurazioni Riflettete attentamente prima di distribuire i punti abilità I soldi, a un certo punto, vi serviranno anche per ripristinare i punti abilità assegnati da un certo livello in poi. Ogni volta che aumenterete di livello, infatti, guadagnerete 1 punto che potrete assegnare sull'albero delle abilità del vostro personaggio: contraddistinto da nodi e ramificazioni progressive, questo albero è l'anima del gameplay. Ogni abilità sbloccata può essere di tipo passivo, e quindi influenzare automaticamente il personaggio, oppure potrà essere assegnata a uno dei tasti e utilizzata liberamente in combattimento. Esistono tantissimi parametri che possono influenzare l'efficacia di queste abilità, e l'equipaggiamento serve proprio a migliorarli, senza contare che alcuni oggetti possono sbloccare abilità che non avete imparato finché li tenete indosso. Combinando tutte queste opportunità, prende forma quella che in gergo si definisce configurazione o build del personaggio. L'incantatore può specializzarsi in uno o più elementi In un'altra circostanza, tipo Diablo III, vi avremmo suggerito di sperimentare liberamente col sistema di abilità e di imparare dai vostri errori, divertendovi a provare le combinazioni più strane tanto, trallallero, cambiarle non costa niente. In Diablo 4, però, il reset delle abilità può essere davvero costoso, specie ai livelli più alti e se decidete di ripristinare ogni punto in un sol colpo. Dunque il nostro consiglio è di sperimentare, sì, assolutamente, ma solo fino a un certo punto, e di studiare con attenzione l'albero delle abilità del personaggio, cercando di capire in anticipo che direzione volete che prenda la configurazione prima di investire i punti su abilità che magari non vi servono troppo. Tenete presente che gli oggetti leggendari che troverete potrebbero rovesciare completamente le vostre intenzioni, ma anche che potrete estrarre i loro poteri speciali e conservarli per imprimerli in un altro oggetto in un secondo momento. Scoprirete che il web è pieno di suggerimenti sulle build da provare, perciò googlate, guardate i video degli altri giocatori su YouTube o Twitch e ispiratevi alle loro combinazioni!

Va dove ti porta il cursore Sanctuarium è un open world tutto da esplorare A differenza dei suoi predecessori, il Sanctuarium di Diablo 4 è una specie di mondo aperto e questo significa che potrete esplorarlo liberamente fin dall'inizio, scegliendo quale obbiettivo della campagna perseguire in ogni Atto, se ce ne sono molteplici. Noi vi consigliamo di dedicare un po' di tempo all'esplorazione della mappa, prima di affrontare una nuova missione, per scoprire luoghi e scenari in cui magari la storia non vi porterà, ma che potrebbero tornarvi utili come punti di riferimento: in particolare, gli avamposti sono muniti di portali che potrete accendere e, in seguito, selezionare ogni volta che vorrete spostarvi rapidamente da un punto all'altro di Sanctuarium. Sbloccare il più presto possibile questa rete di portali potrebbe farvi risparmiare tempo in un secondo momento, ed evitarvi lunghe scarpinate da un punto all'altro. In alternativa, potete sempre impostare una destinazione con un semplice clic sulla mappa e seguire la rotta che il gioco traccerà automaticamente per voi come fosse un GPS. Deviando dal percorso prestabilito, però, potreste trovare forzieri e altari di Lilith: questi ultimi servono a sbloccare dei bonus che miglioreranno non solo il personaggio che state giocando, ma tutti quelli che creerete in futuro, dunque andare a cercarli potrebbe essere un ottimo investimento del vostro tempo. Infine, nella mappa troverete anche Cantine e Spedizioni: sono dungeon rispettivamente di piccole e medie dimensioni, in cui troverete nemici da sconfiggere, miniboss e, potenzialmente, un sacco di oggetti nuovi più o meno utili. Le Spedizioni, inoltre, possono ricompensarvi con gli Aspetti, i poteri che potrete imprimere negli oggetti per farli diventare leggendari e migliorare la vostra build.

Campagna cavallo Nella campagna inseguirete Lilith a destra e a manca La prima volta che arriverete a Kyovashad, vi imbatterete sicuramente nella stalla ma, sfortunatamente, scoprirete che non potete comprare né noleggiare una cavalcatura: prima dovrete completare una missione intitolata "Favore di Donan" e poi se ne riparlerà. Vi anticipiamo subito che sbloccherete questa missione solo alla fine della campagna, quindi ci vorrà qualche tempo prima di mettere le chiappe su una sella e spostarvi più velocemente per Sanctuarium. Tuttavia... potete scegliere voi quanto tempo metterci. Il mondo di Sanctuarium scala col vostro personaggio: la maggior parte delle missioni sarà sempre al vostro stesso livello di esperienza, dunque potreste scegliere tranquillamente di affrontare la campagna tutto di un fiato, ignorando le tante missioni secondarie e opzionali che si apriranno in ogni scenario che scoprirete e che si moltiplicheranno via via che progredirete nella storia. È una scelta che può avere senso perché nulla vi vieta di arrivare alla fine della campagna, sbloccare la cavalcatura e poi tornare in ogni zona ad accettare e completare le missioni secondarie, più velocemente ora che siete al galoppo. D'altra parte, i livelli del mondo suggeriscono che per affrontare i primi contenuti endgame sarebbe meglio essere sopra il livello 50: quindi, in un modo o nell'altro, dovrete guadagnare esperienza anche al di fuori delle missioni della campagna, e le missioni secondarie sono esattamente quello che vi permetterà di crescere il personaggio facilmente visto che ricompensano proprio con punti esperienza e materie prime, che male non fanno. Insomma, sta a voi scegliere come e quando dedicarvi alla campagna o alle secondarie: il nostro suggerimento, però, è quello di procedere di pari passo, completando le secondarie negli stessi scenari in cui dovrete recarvi per la campagna.

Il giro della città In città potrete estrarre i poteri degli oggetti leggendari e riutilizzarli in seguito Ogni volta che tornate a Kyovashad, ricordatevi di fare un giro dei servizi che la città vi offre. Recatevi dal gioielliere per combinare i gioielli che avete trovato e che potete incastonare negli spazi appositi dell'equipaggiamento per sbloccare vari bonus. Poi passate dal vostro forziere: qui potrete depositare anche gli oggetti che resteranno a disposizione di tutti i personaggi sul vostro profilo. In questo modo, potrete passare ai vostri personaggi secondari equipaggiamenti e bottini utili. Una visita al fabbro è d'obbligo: smontate l'equipaggiamento inutile, potenziate quello che secondo voi terrete ancora a lungo, riparate e ripartite. Prossima tappa: l'alchimista. Ogni dieci livelli potrete potenziare le pozioni curative, aumentandone l'efficacia o la quantità che trasportate con voi. Presso l'alchimista potrete inoltre sintetizzare degli elisir che non dovete assolutamente sottovalutare, visto che qualche volta possono darvi la marcia in più necessaria a sconfiggere qualche boss particolarmente cattivo. Infine, comprate sempre qualche Chiave sussurrante dal Venditore di curiosità: non vorrete imbattervi in un goloso Forziere sussurrante senza le chiavi che servono ad aprirlo, giusto?

Da soli o in compagnia? I boss mondiali sono pensati per più giocatori Girovagando per Sanctuarium potreste imbattervi in alcuni eventi a tempo, contrassegnati da un cerchio arancione sulla mappa, che vi sembreranno più impegnativi del previsto: sebbene sia perfettamente possibile completarli da soli, nella maggior parte dei casi avrete bisogno di aiuto per portarli a termine nel minor tempo possibile, sbloccando così la ricompensa migliore. Questo è vero soprattutto per i boss mondiali, nemici giganteschi che vanno combattuti da più giocatori contemporaneamente. Insomma, qualche volta sarebbe meglio fare squadra o anche soltanto aiutarsi a vicenda: la particolarità di Diablo 4 è quella di essere un mondo persistente, una specie di MMO in cui potreste imbattervi in altri giocatori anche se non avete fatto gruppo tramite la lista amici di BattleNet. Ci sono diversi vantaggi nel giocare insieme, specialmente nel fare gruppo, a cominciare dal fatto che potreste scambiarvi gli oggetti trovati e aiutarvi a vicenda. In Diablo 4 non esiste matchmaking; non potete, cioè, affidarvi a un motore di ricerca per giocatori, e quindi per fare gruppo dovrete aspettare che i vostri amici si colleghino o che qualcuno incroci la vostra strada mentre state giocando per i fatti vostri. Tenete d'occhio gli eventi pubblici sulla mappa, perché probabilmente è lì che troverete altri giocatori e, insieme a loro, altre opportunità di bottini e punti esperienza.