Xbox Games with Gold, scopriamo i giochi di giugno 2023 per gli abbonati

Ci avviciniamo all'estate anche con l'arrivo dei giochi della serie Xbox Games with Gold di giugno 2023, in attesa del periodo dei grandi annunci che sta per partire. Ci riferiamo in particolare alla Summer Game Fest, in arrivo questa settimana, e soprattutto all'Xbox Games Showcase previsto per l'11 giugno 2023, giorno in cui si concentrano gli annunci di maggiore calibro per il mondo Xbox, almeno in questa parte dell'anno. Tutto questo non dovrebbe avere nulla a che fare con il mondo dei Games with Gold, tuttavia, a meno che Microsoft non abbia intenzione di fare clamorose variazioni alla sua organizzazione dei servizi su abbonamento, ma dopo tante voci su una possibile cancellazione del vecchio Live Gold sembra che anche i rumor si siano messi l'anima in pace e abbiano deciso di tacere.

Di fatto, il Live Gold sembra proprio destinato a rimanere come lascito storico della gestione dei servizi online di Xbox, e con questo anche i Games with Gold, che nel frattempo si sono ridotti di numero e sono diventati piuttosto marginali come offerta, ma restano comunque fermi nella loro posizione. Anche in questo caso abbiamo a che fare con due giochi che potrebbero essere considerati un po' ai margini del panorama videoludico, ma non per questo dovrebbero essere trascurati, perché si tratta di titoli di un certo interesse in entrambi i casi.

Come abbiamo detto più volte, bisogna considerare questo programma come una possibilità per scoprire giochi meno noti ma potenzialmente validi e i titoli offerti in questo giugno 2023 rientrano precisamente nella casistica standard, andiamo a vedere di cosa si tratta, ricordando peraltro che l'ottimo Hoa è ancora disponibile fino a metà giugno.