Tekken 8: la beta potrebbe avere una data, fissata durante la Summer Game Fest 2023

Continuano le voci di corridoio sulla beta di Tekken 8, che ora potrebbe avere anche una data molto vicina, fissata proprio per la Summer Game Fest 2023, che si terrà questa settimana e più precisamente l'8 giugno 2023.

Tale sarebbe anche la giornata in cui l'open beta di Tekken 8 sarebbe prevista, secondo quanto riferito dall'utente Twitter VolSkimmer, la cui affidabilità non è molto chiara, ma il quale ha pubblicato anche uno screenshot che certificherebbe la data in questione.



L'immagine ha tutte le tipiche caratteristiche del leak: storta, fuori fuoco e difficilmente leggibile, dunque siamo di fronte allo standard più classico di questi casi. Risulta comunque visibile la data dell'8 giugno e un vago riferimento a un "playtest" di Tekken 8, ma ovviamente potrebbe essere tutto contraffatto.

In ogni caso, si è parlato già in precedenza di una possibile beta di Tekken 8 in arrivo presto, e la cosa potrebbe essere verosimile considerando il modus operandi standard dei picchiaduro e anche quanto abbiamo visto di recente con Street Fighter 6.

Tekken 8 non ha ancora una data d'uscita ma ulteriori informazioni (comprese quelle relative alla possibile versione di prova) potrebbero arrivare proprio durante la Summer Game Fest 2023, che ricordiamo andrà in onda questo giovedì 8 giugno 2023 a partire dalla ore 21:00.