Tekken 8: beta scovata su SteamDB, l'annuncio è in arrivo?

Una versione beta di Tekken 8 potrebbe essere in arrivo a breve termine. L'informazione arriva tramite SteamDB che ha rilevato intorno alle 11:00 del 30 maggio 2023 una versione "Beta" del picchiaduro, elencata con il nome "TEKKEN 8 Playtest".

SteamDB include anche un'immagine dedicata che vi abbiamo riportato poco sotto. Per il momento non abbiamo altre informazioni a riguardo e non possiamo considerarlo come un annuncio, ma SteamDB si basa sulle informazioni presenti sui server di Steam, quindi pare difficile che sia un errore.

L'immagine della beta di Tekken 8 apparsa su SteamDB

Ricordiamo che Tekken 8 ha già avuto una fase di test e il produttore ha suggerito il fatto che una beta poteva essere in arrivo. Non pare quindi impossibile che Tekken 8 riceva una nuova fase di prova. Dovremo però attendere annunci ufficiali da parte degli sviluppatori.

Per il momento Tekken 8 è previsto per un generico 2023, ma forse avremo la possibilità di scoprire qualcosa di più a riguardo al Summer Game Fest, in arrivo la prossima settimana.