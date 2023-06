Final Fantasy 7 Ever Crisis, nuovo trailer annuncia l'apertura delle pre-registrazioni

In occasione del Summer Game Fest 2023, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Ever Crisis per annunciare l'apertura delle pre-registrazioni del gioco su iOS e Android.

Il video è anche un ottimo modo per vedere il gioco in azione, che si presenta come un mix dei vari titoli dedicati a Final Fantasy VII. Molti i personaggi noti visibili nel filmato, tra i quali Cloud, Sephiroth, Tifa, Aerith e altri ancora.

Giusto ricordare che Final Fantasy 7 Ever Crisis sarà un free-to-play con microtransazioni.

Presentato da Geoff Keighley, il Summer Game Fest 2023 è l'evento principale per scoprire i nuovi videogiochi che arriveranno a breve e nel medio termine. Per molti, ha preso il posto dell'E3, considerando il momento in cui si svolge e altri fattori. Molte quest'anno le presenze importanti, tra video di gameplay esclusivi, anteprime mondiali e altro materiale di primo piano.