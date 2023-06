Twisted Metal, nuovo trailer della serie televisiva al Summer Game Fest 2023

Twisted Metal, la serie televisiva basata sull'omonimo franchise PlayStation, è stata mostrata con un nuovo trailer durante il Summer Game Fest 2023. Nel video compaiono i personaggi di John Doe (Anthony Mackie) e Sweet Tooth (Will Arnett / Samoa Joe).

A qualche settimana dal primo trailer di Twisted Metal, lo show torna dunque a farsi vedere con una scenetta in cui due dei personaggi si rendono protagonisti di uno scontro decisamente fisico, ma che sembra a senso unico: Sweet Tooth pare imbattibile.

Quando tuttavia per John Doe sembra ormai la fine, i due trovano un qualche tipo di accordo e diventano amiconi, o quantomeno è questa la sensazione: per capire come stanno davvero le cose dovremo appunto attendere la messa in onda della serie sulla piattaforma Peacock.

Ambientato in un mondo post-apocalittico, Twisted Metal proverà a portare sullo schermo le gare frenetiche e gli scontri violentissimi che hanno reso celebre il gioco originale, capostipite dei combat racer che potrebbe tornare con una nuova esperienza su PS5 stando ad alcuni rumor.