Twisted Metal: il trailer della serie TV di Peacock e PlayStation crea la giusta atmosfera

PlayStation Production sta guadagnando slancio. La divisione TV e Cinema di PlayStation ha fatto centro con la serie TV di The Last of Us e ora ci dà un primo sguardo su quanto possiamo aspettarci per il futuro, precisamente per Twisted Metal. PlayStation ha infatti pubblicato il primo trailer ufficiale della serie TV di Peacock. Potete vederlo qui sotto nel tweet ufficiale della compagnia.

Come già sapevamo, Twisted Metal arriverà il 27 luglio, almeno negli Stati Uniti, tramite Peacock. In Italia, Peacock è parte di Sky e Now. Al momento non abbiamo però dettagli precisi sulla distribuzione nello Stivale.

Il trailer ci mostra Antonie Mackie - già visto nel poster ufficiale -, che negli ultimi anni è noto per aver interpretato il ruolo di Falcon e Captain America nel Marvel Cinematic Universe. In Twisted Metal sarà John Doe, un lattaio che parla troppo e che ricorda troppo poco. Il suo scopo sarà consegnare un pacco, per farcela dovrà passare in mezzo all'inferno. Insieme a lui vi sarà Quiet (Stephanie Beatriz di Brooklyn Nine-Nine), una ladra d'auto.

La serie TV di Twisted Metal sarà composta da 10 puntate: la durata è di circa 30 minuti l'una. Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Vi fa veramente vivere le atmosfere del gioco?