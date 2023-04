Twisted Metal: Antonie Mackie è il protagonista del primo poster della serie TV

Mostrato il primo poster della serie TV Twisted Metal, in arrivo il 27 luglio 2023 sul servizio di video streaming Peacock. Protagonista del poster e della serie è Antonie Mackie, che possiamo vedere alla guida di un automobile con delle mitragliatrici montate sopra le ruote anteriori.

L'atmosfera che si respira guardando il poster è la stessa della serie videoludica, creata da David Jaffe, tra il veicolo con la testa di clown sullo sfondo, le fiamme in primo piano nella parte bassa dell'immagine e i missili e le esplosioni che fanno da sfondo e cornice al logo.

La serie Twisted Metal è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick, già sceneggiatori di Deadpool e vede Mackie interpretare il ruolo di John Doe, un lattaio logorroico in preda a una forte amnesia. Qualcuno però gli prometterà di cambiargli la vita se consegnerà un certo pacco. La missione pare semplice, se non fosse che a dividerlo dalla sua destinazione c'è l'inferno.

Ad aiutarlo ci sarà Quiet (Stephanie Beatriz di Brooklyn Nine-Nine), una ladra d'auto impulsiva e avventata. Altri interpreti sono Neve Campbell nel ruolo di Raven, Thomas Haden Church in quello dell'agente Stone, Richard Cabral come Loud e il wrestler professionista della WWE Samoa Joe in quelli di Sweet Tooth.

In totale la serie sarà composta da dieci episodi di circa 30 minuti ciascuno. La produzione è nelle mani di Sony Pictures TV, PlayStation Productions e Universal Television.