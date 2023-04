Bramble: The Mountain King il trailer di lancio annuncia che è disponibile

Bramble: The Mountain King è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, PS5 e Xbox One al prezzo di 29,99€ (26,99 in offerta lancio su alcune piattaforme). A ricordarcelo è il bel trailer di lancio che potete vedere qui di seguito.

Attenzione, perché il filmato contiene alcune anticipazioni sul gioco. Se non volete averne, non guardatelo e passate oltre.

Nel video possiamo vedere alcune sequenze di gioco e alcuni dei personaggi principali che s'incontrano durante il gioco.

Bramble The Mountain King è un'avventura dai toni molto cupi che conduce il giocatore dentro alcune leggende nordiche. "Vesti i panni di Olle, un ragazzino che parte per salvare sua sorella, che è stata rapita da un temibile troll."

La descrizione del gioco ci dice che: "A Bramble non tutto è come sembra: in questa terra bizzarra piena di creature grandi e piccole, devi scegliere attentamente quando avvicinarti e quando nasconderti. Le foreste e le grotte pullulano di bestie crudeli e affamate. Occhio a dove metti i piedi...

Usa la Scintilla del Coraggio, un frammento incantato che ti offre le risorse necessarie per superare le insidie e le prove sul tuo cammino. Sconfiggi le terribili creature che incontri in modi unici e differenti. Ma ricorda: il coraggio senza gentilezza può condurti su un sentiero oscuro."

Funzionalità principali Parti all'avventura nei panni di Olle, un ragazzo coraggioso che intraprende un viaggio per salvare sua sorella. Un mondo bello ma pericoloso tutto da esplorare. Incontra perfide e leggendarie creature del folclore nordico per scontri epici contro i boss. Momenti da brivido pieni di tensione, con elementi visivi di alta qualità.