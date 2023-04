Steam: l'ultimo aggiornamento del client consente di prendere annotazioni mentre si gioca

L'ultimo aggiornamento del client desktop di Steam, attualmente ancora in fase beta, contiene moltissime novità, tra le quali una nuova funzione per l'Overlay che consente di prendere annotazioni mentre si gioca.

In generale l'Overlay è stato completamente riorganizzato e rinnovato: "ora è dotato di una nuova interfaccia utente che aggiunge nuove funzionalità e permette una maggiore personalizzazione."

La nuova barra degli strumenti "permette di accedere a tutto ciò di cui potresti avere bisogno mentre giochi: la chat degli amici, i progressi relativi agli achievement, le guide, le discussioni, un browser e molto altro. Abbiamo scelto alcune finestre come opzione predefinita, ma puoi scegliere e personalizzare i contenuti che desideri vedere nel tuo Overlay. Tali impostazioni restano salvate tra i vari giochi. È possibile alternare l'aspetto della barra degli strumenti tra una vista con icone e una lista di opzioni nelle impostazioni."

Ora la panoramica dei giochi contiene molte informazioni in più, come i dati sull'ultima volta che si è giocato, gli obiettivi sbloccati e quelli in corso di sblocco, gli amici in gioco, le guide più popolari, le notizie e quant'altro.

La novità più interessante è però l'applicazione Note che, come spiegato da Valve, "consente di prendere appunti sul gioco a cui stai giocando. Include la formattazione del testo completa, la possibilità di avere più note per gioco e può essere usata anche in modalità offline. Queste note vengono salvate per ogni partita e sincronizzate con gli altri PC a cui si accede; sono inoltre accessibili al di fuori dell'Overlay di gioco, nella pagina dei dettagli della partita."

Infine ora è possibile "fissare le finestre dell'Overlay così da poterle visualizzare mentre giochi. Il livello di opacità è regolabile e solo il contenuto della finestra verrà fissato, escludendo la barra del titolo e altre interfacce utente estranee. Questa nuova funzionalità è disponibile per l'applicazione Notes, le guide, le discussioni e il browser web."

Per il resto sono state riviste le notifiche ed è stato migliorato il gestore degli screenshot.

Per accedere da subito all'aggiornamento, dovete attivare il download degli aggiornamenti in beta dal menù impostazioni / account di Steam.