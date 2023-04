PS5: le vendite di giochi calano e questo preoccupa Sony, dice Bloomberg

A fronte di risultati eccezionali fatti registrare da PS5 per quanto riguarda la vendita hardware di console, il calo nelle vendite di giochi è un elemento che sembra preoccupare Sony, sostiene Bloomberg in un nuovo report pubblicato in seguito alla diffusione dei risultati finanziari della compagnia.

Il fatto che PS5 abbia raggiunto 38,4 milioni di unità vendute, con un trimestre record da 6,3 milioni di console piazzate, dimostra come l'ambito hardware sia in perfetta salute, ma proprio per questo stride un po' il risultato relativo alle vendite software e ai servizi, che dimostrano invece una certa flessione.

"Le vendite di hardware stanno incrementando in linea con le previsioni di Sony, ma l'accelerazione del software, ovvero la parte più proficua del business videoludico, resta debole", ha riferito Hideki Yasuda, analista di Toyo Securities citato da Bloomberg, riferendosi anche al calo di 2,5 milioni registrato in ambito software, con i suoi 68 milioni di giochi venduti.

Gli utenti attivi mensili di PSN sono scesi da 112 a 108 milioni e gli utenti PlayStation Plus, come abbiamo visto, sono rimasti sostanzialmente gli stessi a 47,4 milioni (dopo un lieve rialzo che ha compensato il precedente calo). D'altra parte, non ci sono state grandi uscite da parte dei team first party nel trimestre preso in esame, cosa dimostrata anche dal forte calo nelle vendite di giochi PlayStation Studios rispetto allo stesso periodo dell'anno precedenti, passati da 14,5 a 9,5 milioni nel trimestre.

"Sul fronte software, Sony ha un po' di lavoro da fare", ha riferito l'analista Serkan Toto, perché ovviamente la vendita di giochi e servizi è la parte più lucrativa del business. Questa, in ogni caso, tende fisiologicamente a incrementare dopo le vendite hardware, dunque è una situazione in evoluzione. Per quest'anno, intanto, sappiamo che Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel corso di questo anno fiscale, come ha rassicurato Sony, ma senza citare altri AAA.