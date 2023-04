Horizon Forbidden West: Burning Shores, come risolvere il quiz Dino Digits delle statuette Pangea

Una delle attività extra proposte da Horizon Forbidden West: Burning Shores consiste nel risolvere un quiz chiamato Dino Digits all'interno del Pangea Park, un'area che visiterete avanzando con le missioni principali della campagna del DLC. In palio c'è il Trofeo di bronzo "Quiz Dino Digits completato", punti esperienza, 3 punti abilità e una pittura facciale esclusiva per Aloy.

Per completare questo piccolo obiettivo opzionale dovrete immettere le risposte corrette nei cinque terminali sparsi intorno alla statua nell'area centrale del parco. Le domande riguardano la fittizia serie cinematografica Pangea, ma tranquilli non è necessario conoscere a menadito la lore di Horizon Forbidden West per ottenere la soluzione.

Le risposte infatti sono all'interno delle descrizione delle statuette Pangea, degli oggetti collezionabili introdotti proprio in questa espansione. La loro descrizione, che potrete leggere dal menu dei collezionabili, include infatti una delle risposte necessarie per superare il quiz Dino Digits. In totale ci sono cinque statuette da collezionare, una per ogni domanda dei terminali del Pangea Park.

A questo punto abbiamo una buona e una cattiva notizia. Quella "cattiva" è che purtroppo nella versione italiana di Horizon Forbidden West a causa di problema di localizzazione manca il codice di una delle Statuette di Pangea, il che potrebbe rendere complicato risolvere questo puzzle. Nel momento in cui scriviamo il problema è ancora presente, ma siamo fiduciosi del fatto che verrà risolto rapidamente da Guerrilla Games.

In compenso la buona notizia è che i codici delle risposte sono identici in tutte le partite. Cosa significa? Che non è necessario raccogliere tutte e cinque le statuette di Pangea per risolvere il quiz, basta anche semplicemente conoscere quali sono i codici e in quale terminale immetterli. Lo stesso vale anche per il trofeo legato a questa attività extra, nonostante la sua descrizione sembri suggerire il contrario.

In ogni caso per completezza di seguito vi spiegheremo sia come risolvere il quiz Dino Digits fornendovi tutte le risposte alle domande, in modo da ottenere rapidamente le ricompense in palio, sia dove trovare tutte le Statuette di Pangea nel caso vogliate aggiungerle alla vostra collezione.