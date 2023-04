Jected - Rivals annunciato da THQ Nordic con trailer e data d'uscita

THQ Nordic ha annunciato oggi Jected - Rivals, un particolare gioco di corse arcade con strane derivazioni action, incentrato su acrobazie e salti spettacolari, in una sorta di simulazione estremizzata degli stunt.

Jected - Rivals unisce sport estremi, distruzione di veicoli e velocità da capogiro in un bizzarro torneo a eliminazione a 18 giocatori.

Si tratta di correre su auto e variegati veicoli da corsa all'interno di fasi che ricordano il gioco di corse standard, ma poi anche di padroneggiare l'esclusivo sistema di espulsione, grazie al quale potremo far prendere il volo ai piloti per sequenze decisamente spettacolari.

Gareggia, sfodera acrobazie e catapultati sul podio affrontando diversi eventi: letali tripudi di distruzione, stupefacenti sfide acrobatiche, gare di jetwing, spettacolari salti chilometrici e non solo. Preparati a mettere alla prova le tue abilità di stuntman nei modi più svariati.

Oltre alla corsa standard, il gameplay si basa su questo misto di guida di veicoli ed espulsione dei piloti, che consente di raggiungere velocità estreme e altezze vertiginose, cercando in questo modo di tagliare il traguardo sfruttando vari strumenti come jetwing, Jetpack e vari altri equipaggiamenti da "volo libero".

Questo introduce anche vari elementi di personalizzazione sia per i veicoli che per i piloti, in modo da gestire al meglio l'elemento "volante" del gioco. Jected - Rivals ha la data d'uscita fissata per il 4 maggio 2023 su PC come free-to-play.