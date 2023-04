PS5 Standard in sconto tramite eBay Italia: vediamo il prezzo senza giochi inclusi

Tramite le offerte di eBay Italia è ora possibile acquistare una PlayStation 5 standard senza giochi inclusi. Il prezzo è 489€ invece di 549.90€. Potete trovare il prodotto tramite il box qui sotto o tramite il seguente link. Il venditore è cellularpoint, con il 99.8% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita.

Quella venduta è una PlayStation 5 standard. Si tratta in altre parole del modello che dispone di un lettore ottico, ovvero che garantisce l'uso di giochi su disco (PlayStation 4 e PlayStation 5), oltre alla lettura dei film blu ray. Potete anche usare i giochi digitali del PS Store, ovviamente. Il pacchetto include come sempre un controller DualSense e i cavi necessari per l'alimentazione e la connessione al televisore.