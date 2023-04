Gaming e parità di genere: dati e iniziative per la Design Week 2023 di Intel

Durante la Design Week di Milano, Intel Italia ha organizzato un'interessante mostra aperta al pubblico intitolata Il Design nei Videogame, curata da Video Games Party. Oltre allo showcase di presentazione, la location di Porta Romana ha accolto un ricco palinsesto di workshop, seminari, interviste e momenti di incontro con professioniste e professionisti del mondo videoludico. La giornata di venerdì in particolare ha visto protagonista il mondo dei videogiochi in tutte le sue declinazioni, raccontato da diverse e numerose protagoniste femminili. Dai dati istituzionali all'eSport, arrivando all'esperienza diretta di due team di sviluppo italiani, noi di Multiplayer.it abbiamo avuto modo di partecipare ai lavori e di parlare con alcune delle relatrici della giornata, e vi riportiamo le nostre interviste in questo speciale.

Valore sociale e eSport Da sinistra: Sara Lippolis e Daniela Vrabie A condurre l'intero intervento della giornata è stata la Marketing Manager di Intel Italia, Elisa Baldi, affiancata in questa prima parentesi da Arianna Timeto, Marketing Manager Acer Italia. Le due manager hanno presentato insieme in anteprima la collaborazione delle rispettive aziende con una nuova squadra esport, LXT. Ask Advisory e Lexant SBtA hanno dato recentemente vita a una società esportiva, che ospita nelle sue fila un team femminile di Valorant. Nello specifico abbiamo potuto parlare con Daniela Vrabie, capitano della squadra, e Sara Lippolis. Poco più che ventenni, negli occhi di Daniela e Sara ardono forti la fiamma competitiva e l'entusiasmo di questa nuova avventura. Il capitano è entrata nel mondo di Valorant senza aver maturato una base su altri sparatutto competitivi, bensì dopo sette anni assidui su League of Legends, titolo che di certo tempra il carattere di qualunque giocatore. Sara invece ama da sempre gli sparatutto e, dopo molto allenamento, è stata notata all'evento Ad Armi Pari lo scorso anno. Come tutti i team di esport, raramente i compagni si conoscono prima di essere inseriti in squadra, quindi chiediamo alle ragazze come si sono svolti costruzione e consolidamento del team. "Abbiamo fatto diverse selezioni e provini, fino a trovare le giuste competenze che servivano al gruppo" dice Daniela. Poi continua: "Per noi sono importanti tanto le sessioni di allenamento puro che le fasi pre e post, dove ci frequentiamo tra noi cinque e usciamo insieme. Per avere un team forte è importante costruire il rapporto umano oltre che le strategie di gioco". "All'inizio è strano" interviene Sara, "perché hai a che fare con delle sconosciute e non sai mai se dopo una giornata sfortunata di allenamento puoi permetterti una battuta per tirare su il morale della squadra, c'è chi apprezza e chi no. All'inizio eravamo tutte molto caute, ma ora abbiamo imparato a conoscerci". Tra i titoli Riot, Valorant è quello più giocato dal pubblico femminile Vedere un gruppo di ragazze così ben affiatato fa ben sperare per le sorti del nostro paese nei campionati esportivi, sapendo poi che la filosofia alla base di LXT è altrettanto solida. A parlarci del dietro le quinte del team è Simona Cardillo, Impact Manager di LXT. Il Responsabile dell'Impatto, detto in italiano, è una figura che sta diventando effettivamente molto importante in questo contesto, in cui le aziende sono particolarmente interessate a dare un valore alle loro attività economiche e di business, passando spesso attraverso il megafono di videogiochi e eSport. Alla Cardillo, che è prima di tutto avvocato partner di Lexant, abbiamo chiesto come la loro realtà sia riuscita a trovare il giusto equilibrio, perché quando attività commerciali si avvicinano a temi di rilevanza sociale, il rischio maldestro è quello di promuovere imponenti campagne marketing facendo leva sui diritti civili più disparati. "La costituzione del gruppo è nata rispondendo a questa grande esigenza, ed è proprio per questo che oltre ad avere una serie di figure legali, che operano nel settore del diritto sportivo, abbiamo trovato necessario avere anche un Impact Manager. Le aziende sono molto interessate a legarsi a progetti di valore, ma per noi è molto importante il come questo valore viene creato. Noi lo generiamo in primis per i nostri giocatori, seguendoli nella loro carriera con coach, nutrizionisti, psicologi e soprattutto insegnando loro il ruolo che hanno in quanto figure pubbliche, la responsabilità che la loro esposizione genera verso il pubblico. Da qui poi proponiamo alle aziende terze quello che secondo noi è il modo virtuoso di utilizzare il videogioco, ovvero come strumento per parlare ai giovani, su come sensibilizzare e trasferire loro conoscenze utili".

I dati nazionali La pagina del report 2022 stilato da IIDEA dedicata la pubblico femminile L'esport è però un sotto-settore dell'industria dei videogiochi, e per capire l'impatto che questi hanno sul pubblico italiano, Intel ha invitato sul suo palco IIDEA, l'associazione di categoria che rappresenta tutti gli attori dell'industria dei videogiochi, nella persona della sua PR Manager, Ilaria Amodeo. Il 18 aprile 2023 IIDEA aveva già presentato il rapporto annuale 2022 durante una conferenza stampa presso la Casa del Cinema di Roma, un appuntamento molto importante al quale ha partecipato la Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Sen. Lucia Borgonzoni. Dalla fotografia annuale, Amodeo riporta in particolare i dati relativi alle donne. In Italia abbiamo 14,2 milioni di videogiocatori, cioè il 32,2% della popolazione nazionale. Contrariamente a quello che si pensa, i videogiocatori in Italia sono per quasi l'81% maggiorenni, con un'età media che si attesta attorno ai 30 anni. Sondando il pubblico si scopre poi che le donne compongono il 42% della base giocante italiana, con un'età media leggermente più alta del pubblico maschile. Questo dato, sommato al genere family, uno tra i più giocati tra le donne, suggerisce come il videogioco sia diventata una vera e propria attività parentale e che sono spesso le donne in famiglia ad occuparsi di questo peculiare aspetto dell'accudimento. Pagina del report 2022 stilato da IIDEA dedicata agli addetti ai lavori Per quanto riguarda lo sviluppo di videogiochi in Italia, IIDEA ha individuato 160 aziende che sviluppano, con 2400 addetti ai lavori impegnati nell'industria. Importante segnalare la crescita in un anno e mezzo di 800 unità. 800 persone in più che nell'ultimo anno hanno iniziato a lavorare nel settore, delle quali ben l'83% ha un'età inferiore ai 36 anni. Le donne sono il 24%, una persona su quattro, prevalentemente impegnate in ambito artistico e di supporto management. In sintesi, sono poche le donne che programmano, per questo parte della conversazione sull'inclusione dovrebbe sensibilizzare e incoraggiare bambine e giovani donne a prendere in considerazione le discipline STEM durante il percorso di studi. A tale proposito nel settembre scorso, IIDEA e Women in Games Italia hanno presentato "Costruire un campo equo", una guida che "si propone di mettere in evidenza le buone prassi nel campo della parità di genere nel settore dei videogiochi. (...) La guida internazionale, di cui la versione italiana rappresenta un adattamento, è stata realizzata da Women in Games con il supporto della federazione europea Interactive Software Federation of Europe (ISFE), di cui IIDEA è membro, e di InGAME, centro di ricerca e sviluppo per l'industria dei videogiochi". Anche Women in Games ha partecipato al workshop, attraverso un intervento in collegamento di Micaela Romanini, fondatrice della divisione italiana della no profit internazionale. "Questa guida" dice la Romanini parlando di Costruire un campo da gioco equo, "è indirizzata sicuramente all'industria del gaming, quindi alle aziende e professionisti che vi lavorano, ma in realtà può essere utilizzata anche dai singoli. Dagli insegnanti, dagli appassionati di videogiochi, da chi gestisce le community, perché porta al suo interno delle linee guida, degli esempi pratici, per aiutare ad avere degli ambienti lavorativi maggiormente inclusivi e per promuovere una cultura del gaming più inclusiva e rappresentativa".